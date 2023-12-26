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"Более воспитанные": Шавкат Рахмонов поставил американцев в пример казахстанским фанатам

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Боец Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанного стиля Шавкат Рахмонов в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА" сравнил поведение болельщиков у себя на Родине и в США, передает NUR.KZ.

По словам спортсмена, иногда ему тяжело от собственной популярности. Рахмонов привел в пример ситуацию в аэропорту Алматы, где его после победы над американцем Стивеном Томпсоном встречали сотни болельщиков, хотя планировалось, что мероприятие будет закрытым.

"Даже на улице идешь — постоянно узнают. Конечно, это с одной стороны хорошо, но с другой — плохо. Тебя отвлекают, а ты с детьми или друзьями куда-то торопишься. Кто-то подходит, вопросы начинает задавать, "давай фоткаться". Пока телефон достанет, настроит его, времени очень много уходит. Из-за этого где-то приходится отказываться, а они, наверное, думают: "Шавкат зазнался, зазвездился". Но понимаете, я просто физически со всеми не успею сфоткаться. Если получается — я сфоткаюсь без проблем", — сказал Рахмонов.

По словам бойца, достойный пример уважения личных границ демонстрируют люди в США.

"С этим в Америке хорошо. Они более воспитанные, приходят и спрашивают, можно ли сфотографироваться, есть ли у меня время. У нас нет такого. Даже на улице могут схватить: "Давай сфоткаемся!" Понимаю, болельщики в любом случае правы, но я человек с характером — где-то могу и резко отказаться", — заключил Рахмонов.

Напомним, казахстанец победил Томпсона в декабре и поднялся на третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2052794-bolee-vospitannye-shavkat-rahmonov-postavil-amerikantsev-v-primer-kazahstanskim-fanatam/

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