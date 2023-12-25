Альберт Туменов стал новым чемпионом ACA в полусреднем весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Альберт Туменов одержал победу над своим соотечественником Устармагомедом Гаджидаудовым и завоевал пояс ACA в полусреднем весе (до 77,6 кг), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил турнир ACA 168 в Москве. Соперники продемонстрировали очень конкурентный бой, развязка наступила в концовке. За семь секунд до конца противостояния рефери зафиксировал нокаут в исполнении Туменова. Россиянин точно попал оппоненту в челюсть, после чего добил одним ударом.

Туменов вернул себе пояс ACA в полусреднем весе. Также он вышел в финал Гран-при промоушена, где побьется с победителем противостояния между кыргызстанцем Эдилом Эсенгуловым и россиянином Абубакаром Вагаевым.

В соглавном событии ACA 168 казахстанский боец Артем Резников потерпел поражение нокаутом от россиянина Али Багова и заявил, что готов завершить карьеру.

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