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Казахстанец Артем Резников сделал вес перед принципиальным боем

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Артем Резников
Артем Резников: Пресс-служба ACA

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Артем Резников уложился в лимит легкого веса перед поединком с россиянином Али Баговым на турнире ACA 168, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Шоу состоится 24 декабря на "ЦСКА Арене" в Москве. Бой Резникова и Багова будет вторым по значимости событием вечера. Поединок пройдет в рамках 1/4 финала Гран-при ACA в легком весе.

На взвешивании казахстанец показал 70,85 кг, его соперник — 70,7 кг. Бой остался в силе.

В главном поединке ACA 168 россиянин Устармагомед Гаджидаудов будет защищать пояс в полусреднем весе, на который претендует его соотечественник Альберт Туменов. Также их бой имеет статус 1/2 финала Гран-при в этой категории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2052273-kazahstanets-artem-reznikov-sdelal-ves-pered-printsipialnym-boem/

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