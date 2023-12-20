Боец UFC из Казахстана стал отцом в четвертый раз

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Асу Алмабаев рассказал о пополнении в семье, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram файтера.
В своем аккаунте Instagram в разделе «сторис» казахстанский боец смешанного стиля опубликовал фотографию с новорожденным младенцем и оставил подпись: «Алхамдулиллах, четырехкратный!».
Напомним, 29-летний казахстанский файтер провел на данный момент один бой в лучшей лиге мира UFC против ямайского бойца Оди Осборна и одержал победу удушающим во втором раунде.
Ранее, стало известно, что второй бой в мировом промоушене Асу Алмабаев проведет против американца Си Джея Вергары в следующем году 9 марта на турнире UFC 299 в американском Майами (штат Флорида).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051776-boets-ufc-iz-kazahstana-stal-ottsom-v-chetvertyy-raz/