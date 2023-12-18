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Дэниел Кормье о Шавкате Рахмонове: "Этот парень - огромная проблема для каждого"

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Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье прокомментировал будущих соперников для Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ, со ссылкой на Youtube-канал американца.

Легенда UFC, который в данный момент является комментатором и аналитиком Дэниел Кормье предлагает в качестве возможных соперников - Колби Ковингтона.

"После победы Шавката комментатор Джон Анник сказал одну из самых умных вещей, которую я только слышал: он предложил Колби против Шавката в первой половине года. И вот оно то самое, прямо в точку.

Вы делаете бой Шавката против Колби в надежде, что Шавкату удастся пройти Ковингтона. И затем Шавкат станет необходимым "партнером по танцу" для Эдвардса, чтобы платные трансляции успешно продавались и с экономической точки зрения в их поединке для UFC был какой-то смысл.

Тем самым, в полусреднем дивизионе начинается новая эпоха. И Шавкат показывает максимальный уровень доминирования в полусреднем весе из всего, что мы видели за очень долгое время. Этот парень - огромная проблема для каждого в полусреднем весе и становится только лучше", - заявил Кормье.

Ранее, стало известно, что чемпион в полусреднем дивизионе, который успешно защитил чемпионский титул на UFC 296 Леон Эдвардс готов подраться с Шавкатом Рахмоновым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051354-deniel-korme-o-shavkate-rahmonove-etot-paren-ogromnaya-problema-dlya-kazhdogo/

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