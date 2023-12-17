Шавкат Рахмонов обратился к казахстанцам после очередной победы

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Шавкат Рахмонов поздравил соотечественников с Днем независимости после победы на турнире UFC 296, передает NUR.KZ.

В рамках основного карда шоу спортсмен удушающим приемом во втором раунде одолел американца Стивена Томпсона. Теперь Рахмонов досрочно выиграл все 18 боев за карьеру.

"Ас-саляму алейкум, Казахстан! Вчера у меня на родине был большой праздник — День независимости, так что я хочу поздравить всю страну, — сказал "Номад" в октагоне после победы. — Что касается самого поединка, "Вандербой" — очень жесткий парень. Я рад, что смог финишировать его. Считаю, что теперь достоин биться за титул. Моим следующим оппонентом должен стать тот, кто выиграет сегодняшний чемпионский бой".

Главным событием UFC 296 станет титульный поединок в полусреднем весе, в котором выступает Рахмонов. Англичанин Леон Эдвардс будет защищать пояс в противостоянии с американцем Колби Ковингтоном.

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