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Тренер Рахмонова о предстоящем бое: Шавкат выйдет и сделает свое дело

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов: Chris Unger/Getty Images

Тренер бойца смешанного стиля Шавката Рахмонова Азиз Разыев прокомментировал готовность своего подопечного перед завтрашним боем в UFC против Стивена Томпсона, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

Азиз Разыев поделился ожиданиями от боя Шавката против Стивена Томпсона:

«Вся страна ждет яркой победы, но самое главное победить, не важно как. Томпсон – тот соперник, победа над которым станет хорошей заявкой в борьбе за титул. Стивен – медийный, дважды дрался за титул. Надеемся, что Шавкат выйдет и сделает свое дело», - заявил тренер бойца.

Ранее, казахстанский боец смешанных единоборств прошел официальную церемонию взвешивания и провел последнюю дуэль взглядов со своим соперником.

Напомним, поединок пройдет уже завтра, 17 декабря на "T-mobile arena" в Лас-Вегасе. Ориентировочное время начала боя - 9:30.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051209-trener-rahmonova-o-predstoyaschem-boe-shavkat-vyydet-i-sdelaet-svoe-delo/

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