Шавкат Рахмонов успешно прошел взвешивание перед боем на UFC 296

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Шавкат Рахмонов успешно прошел процедуру взвешивания в преддверии турнира UFC 296 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Спортсмен на предстоящем шоу побьется с американцем Стивеном Томпсоном в лимите полусреднего дивизиона (до 77,1 кг). Рахмонов показал на официальном взвешивании 77,56 кг, такой перевес допустим для боев, не имеющих титульный статус.

Для казахстанца это будет шестой бой в UFC. За карьеру в MMA он досрочно выиграл все 17 поединков (восемь нокаутов и девять сабмишенов).

Ранее Рахмонов и Томпсон провели дуэль взглядов после пресс-конференции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.