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Шавкат Рахмонов успешно прошел взвешивание перед боем на UFC 296

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Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Шавкат Рахмонов успешно прошел процедуру взвешивания в преддверии турнира UFC 296 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Спортсмен на предстоящем шоу побьется с американцем Стивеном Томпсоном в лимите полусреднего дивизиона (до 77,1 кг). Рахмонов показал на официальном взвешивании 77,56 кг, такой перевес допустим для боев, не имеющих титульный статус.

Для казахстанца это будет шестой бой в UFC. За карьеру в MMA он досрочно выиграл все 17 поединков (восемь нокаутов и девять сабмишенов).

Ранее Рахмонов и Томпсон провели дуэль взглядов после пресс-конференции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051143-shavkat-rahmonov-uspeshno-proshel-vzveshivanie-pered-boem-na-ufc-296/

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