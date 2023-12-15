Шавкат Рахмонов успешно прошел взвешивание перед боем на UFC 296

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Шавкат Рахмонов успешно прошел процедуру взвешивания в преддверии турнира UFC 296 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.
Спортсмен на предстоящем шоу побьется с американцем Стивеном Томпсоном в лимите полусреднего дивизиона (до 77,1 кг). Рахмонов показал на официальном взвешивании 77,56 кг, такой перевес допустим для боев, не имеющих титульный статус.
Для казахстанца это будет шестой бой в UFC. За карьеру в MMA он досрочно выиграл все 17 поединков (восемь нокаутов и девять сабмишенов).
Ранее Рахмонов и Томпсон провели дуэль взглядов после пресс-конференции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051143-shavkat-rahmonov-uspeshno-proshel-vzveshivanie-pered-boem-na-ufc-296/