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Рахмонов в национальном головном уборе провел последнюю дуэль взглядов с Томпсоном (видео)

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов вновь встретился лицом к лицу с американцем Стивеном Томпсоном перед очным поединком, передает NUR.KZ.

Бой соперников в полусреднем весе пройдет в рамках основного карда турнира UFC 296. По астанинскому времени противостояние начнется утром воскресенья.

Рахмонов и Томпсон приняли участие в церемониальном взвешивании. Ранее они прошли официальную процедуру и уложились в лимит весовой категории.

После представления бойцов перед публикой они провели заключительную дуэль взглядов. Рахмонов традиционно надел тымак — национальный головной убор, который в его случае сделан из шкуры волка.

На счету казахстанца досрочные победы во всех 17 боях за карьеру. Томпсон выиграл 17 поединков, уступил в шести и еще один свел к ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051186-rahmonov-v-natsionalnom-golovnom-ubore-provel-poslednyuyu-duel-vzglyadov-s-tompsonom-video/

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