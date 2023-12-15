Шавкат Рахмонов рассказал о подарке ко Дню независимости Казахстана

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов заявил, что хочет подарить своим соотечественникам победу ко Дню независимости республики, передает NUR.KZ.

Спортсмен проведет поединок с американцем Стивеном Томпсоном на турнире UFC 296 в ночь на воскресенье по времени Астаны. День независимости в Казахстане празднуют 16 декабря. На пресс-конференции перед боем Рахмонова спросили, какое значение для него имеет эта дата.

"Конечно, День Независимости Казахстана — большой и важный праздник для нашей страны. Хочу порадовать страну победой в такой большой праздник. У меня есть все, чтобы сделать это", — заявил Рахмонов.

После пресс-конференции казахстанец провел дуэль взглядов со своим соперником.

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