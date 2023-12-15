Шавкат Рахмонов провел дуэль взглядов со Стивеном Томпсоном (видео)

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Шавкат Рахмонов встретился лицом к лицу с американцем Стивеном Томпсоном перед их очным поединком, передает NUR.KZ.

Бой соперников в полусреднем весе пройдет в рамках турнира UFC 296 в ночь на воскресенье. После пресс-конференции, посвященной этому шоу, спортсмены провели дуэль взглядов.

Стердаун Рахмонова и Томпсона прошел в спокойной обстановке. Во время общения со СМИ они также уважительно высказывались друг о друге.

На данный момент казахстанец занимает пятое место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, американец идет строчкой ниже. В активе Рахмонова досрочные победы во всех 17 боях за карьеру. Томпсон выиграл 17 поединков и уступил в шести при одной ничьей.

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