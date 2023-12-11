Жалгас Жумагулов прокомментировал возвращение в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов высказался о возможном возвращении в лучшую бойцовскую лигу мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

Жумагулов не исключает возможности вернуться в UFC, но для этого ему необходимо провести несколько боев с досрочными победами.

«Я не думал об АСА (российская лига ММА - прим. ред.). Они лига №2 в мире, у них очень интересные бои, но сейчас моя цель – попасть в UFC.

Это реально, мы общались с матчмейкерами, они сказали, что нужно 2-3 досрочные победы. Я хочу там закончить свою карьеру.

Слышал, что PFL (американская лига профессиональных бойцов - прим. ред.) будут делать гран-при в 57 кг, тоже будет интересно там попробовать», - признался казахстанский файтер.

Напомним, на прошедшем турнире казахстанской лиги Naiza Жалгас Жумагулов победил японца Масато Накамуру нокаутом в первом раунде. Для казахстанца данный поединок стал первым после ухода из UFC.

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