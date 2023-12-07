Нокаутом завершился первый бой Жалгаса Жумагулова после ухода из UFC (видео)

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Жалгас Жумагулов одержал победу в своем первом поединке после увольнения из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ.

Известный спортсмен выступил на турнире Naiza 55 в Астане. Бой в легчайшем весе, рассчитанный на три раунда, завершился уже в стартовой пятиминутке. Жумагулов обрушил множество ударов локтями и кулаками на своего соперника — японца Масато Накамуру. В итоге рефери остановил поединок, зафиксировав победу "Жако" техническим нокаутом.

Жумагулов в своем аккаунте в соцсети X опубликовал яркие моменты боя и сделал ироничную отсылку к UFC. "Больше судьи не нужны", — написал казахстанец.

Напомним, с 2020 по 2023 год "Жако" выступал в UFC. Там он одержал одну победу при шести поражениях, пять из которых — судейскими решениями (в том числе три — раздельными). Работа рефери в большинстве поединков Жумагулова вызывала критику со стороны экспертов и болельщиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.