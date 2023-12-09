Известный казахстанский боец ММА обратился к фанатам после боя с нокаутом

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов сделал заявление после своего возвращения в октагон, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram файтера.

"Выражаю огромную благодарность всем за переживания и поддержку! Огромный рахмет тем, кто пришел на арену поддержать и поболеть! Direct взрывается от сообщений, по мере возможности буду отвечать, так как сейчас стараюсь в Instagram много времени не проводить. Ваша поддержка очень ценна для меня!" — написал обращение к фанатам Жумагулов в Instagram.

Напомним, на прошедшем турнире казахстанской лиги Naiza Жалгас Жумагулов победил японца Масато Накамуру нокаутом в первом раунде. Для казахстанца данный поединок стал первым после ухода из UFC.

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