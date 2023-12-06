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Уроженец Казахстана опустился в рейтинге UFC

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Боец ММА Рафаэль Физиев
Рафаэль Физиев. Фото: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Боец смешанного стиля (MMA) Рафаэль Физиев, родившийся в селе Кордай Жамбылской области, потерял одну позицию в рейтинге легкого дивизиона UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лиги.

Спортсмен, представляющий Азербайджан, не выступал с сентября, но опустился с седьмой на восьмую строчку из-за подъема Армана Царукяна. Армяно-российский боец на последнем турнире UFC нокаутировал американца Бенеила Дариуша и продвинулся с восьмого на четвертое место в рейтинге. В топ-10 легкого дивизиона после победы на том же шоу вошел Джалин Тернер из США.

Значительные изменения произошли в наилегчайшей категории из-за того, что ее покинул Дейвезон Фигередо. Бразилец поднялся в легчайший вес, в своем дебютном поединке победил пуэрториканца Роба Фонта и занял восьмое место в новом дивизионе.

В рейтингах лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории обновлений нет. Мужской список возглавляет российский чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев, женский - мексиканка Алекса Грассо, владеющая поясом в наилегчайшем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2049319-urozhenets-kazahstana-opustilsya-v-reytinge-ufc/

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