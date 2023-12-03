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Царукян нокаутировал Дариуша в первом раунде на турнире UFC (видео)

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Боец ММА Арман Царукян
Арман Царукян. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В американском городе Остин состоялся главный поединок турнира UFC on ESPN 52. В нетитульном бою сошлись Арман Царукян (Россия) и Бенеил Дариуш (США), передает NUR.KZ.

Боя состоялся в лимите легкого веса. Он продлился всего около минуты. Царукяну удалось отправить в нокдаун оппонента точным ударом в голову. Затем Арман принялся добивать оппонента на покрытии - рефери остановил схватку.

Для Царукяна эта победа стала третьей подряд. Дариуш в свою очередь во второй раз кряду проиграл досрочно.

Добавим, что на кону боя не было титулов.

В рамках шоу в соглавном бою Джалин Тернер досрочно в первом раунде победил Бобби Грина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2048843-tsarukyan-nokautiroval-dariusha-v-pervom-raunde-na-turnire-ufc-video/

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