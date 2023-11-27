Легендарный боец UFC, угрожавший Хабибу Нурмагомедову, получил условный срок

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон осужден на один год условно после спровоцированной им аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Junkie.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе в мае попал в ДТП в Голливуде (Лос-Анджелес, США). Фергюсон на своем пикапе врезался в припаркованные у ночного клуба автомобили, его машина перевернулась. В результате инцидента никто не пострадал.

Спортсмен отказался проходить тестирование на трезвость. При этом полицейские отметили, что от него исходил запах алкоголя.

В понедельник состоялось судебное слушание, по итогам которого с Фергюсона сняли обвинение в вождении в нетрезвом виде. В рамках соглашения сторон американцу предъявили более легкое обвинение — в неосторожном управлении транспортным средством на мокрой дороге. Спортсмен получил условный срок длительностью в один год.

Ближайший бой Фергюсона запланирован на турнир UFC 296, который состоится 16 декабря. Соперником американца будет англичанин Пэдди Пимблетт. Напомним, на том же шоу должен выступить казахстанец Шавкат Рахмонов.

На счету Фергюсона сейчас 25 побед при девяти поражениях, в том числе в шести последних поединках. Ранее он многократно резко высказывался в адрес Хабиба Нурмагомедова и грозился нанести тому первое поражение в карьере. Однако бой американца и россиянина так и не состоялся, сорвавшись пять раз.

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