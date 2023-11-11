Главу UFC угостили куртом и казахстанским шоколадом

Финалистка конкурса "Мисс Казахстан-2022" Азиза Сыздыкова разместила видео, на которых глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт пробует курт и казахстанский шоколад, передает NUR.KZ.

Девушка опубликовала ролики в Instagram-stories в своем аккаунте. Сейчас Сыздыкова находится в Нью-Йорке, где в ночь на воскресенье по казахстанскому времени состоится крупный турнир UFC 295. Перед шоу девушке удалось встретиться с Уайтом, которому она преподнесла угощения.

"Вот что едят в Казахстане. С кем поделиться казахстанской конфетой? Это лучшее из того, что я когда-либо пробовал. Невероятно!" — сказал глава UFC о курте.

Дэйна Уайт с куртом: Instagram Азизы Сыздыковой

Однако затем Сыздыкова пояснила, что это был сарказм. На самом деле курт Уайту не понравился. Зато функционер действительно восхитился казахстанским шоколадом. По словам Сыздыковой, глава UFC попросил ее принести ему все имеющиеся запасы этого десерта.

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