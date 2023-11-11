UFC 295: Прохазка и Перейра прошли процедуру взвешивания

Участники предстоящего турнира UFC 295, который пройдет в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden, прошли обязательную процедуру взвешивания, передает NUR.KZ.

Отметим, что главным событием вечера станет бой за вакантный титул в полутяжелом весе (до 93 килограммов) между Иржи Прохазкой (Чехия) и Алексом Перейрой (Бразилия).

Иржи на весах показал 92,6 килограмма. Вес Перейры составил 92,5 килограммов.

Также уложились в заданный лимит и участники соглавного поединка. В октагоне сойдут тяжеловесы (до 120,2 килограмма) россиянин Сергей Павлович и британец Том Аспинэлл.

Павлович показал 117,8 килограмма. Аспинал оказался немного тяжелее оппонента - 118,7 килограмма.

Бойцы Рузвельт Робертс и Джамал Эммерс не смогли сделать вес.

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