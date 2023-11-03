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"Бить не могу": Махачев рассказал о травме после боя с Волкановски

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Ислам Махачев
Ислам Махачев: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в эфире телеканала "Матч ТВ" признался, что получил сильный ушиб ноги в титульном поединке с австралийцем Александром Волкановски, передает NUR.KZ.

Соперники встретились в октябре на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Махачев нокаутировал Волкановски ударом ногой в голову в первом раунде и защитил свой пояс. После боя россиянин хромал.

"У меня была травма, до сих пор я ей (ногой) бить не могу. Бегать могу, нормально ходить. Как-то дома пошел в зал, сделал пробежку и забыл вообще про ногу. Ударил ей сильно по груше, и она опять заболела. Я ходил к врачу, он просто массажировал и сказал, что нет перелома — сильный ушиб", — заявил Махачев.

Также чемпион UFC поделился ближайшими планами. Махачев намерен провести несколько боев в следующем году.

"Примерно планирую подраться до Рамадана — уже сообщил UFC, что готов. Хотел бы успеть сделать три поединка в 2024 году. Буду тренироваться по мере возможности, постоянно держать себя в форме и ждать звонка от руководства", — сказал Махачев.

На данный момент в активе россиянина 25 побед при одном поражении в смешанных единоборствах. Вероятно, его следующим соперником станет бразилец Чарльз Оливейра. Однако сам Махачев заверил, что готов принять бой даже с ирландцем Конором Макгрегором, если такая инициатива поступит от UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2044085-bit-ne-mogu-mahachev-rasskazal-o-travme-posle-boya-s-volkanovski/

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