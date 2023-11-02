Шавкат Рахмонов возглавил рейтинг UFC по досрочным победам

Казахстанский непобежденный боец ММА Шавкат Рахмонов стал лидером рейтинга полусредневесов по проценту досрочных побед, передает NUR.KZ со ссылкой на The People's MMA.

The People’s MMA на своем аккаунте в соцсети X представил рейтинг бойцов из топ-15 полусреднего веса UFC с наивысшим процентом досрочных побед. Возглавил рейтинг со 100-процентным показателем казахстанский файтер. Шавкат провел в UFC пять боев и во всех выиграл досрочно.

В топ-3 лучших финишеров также вошли бразилец Висенте Люке (86%) и американец Кевин Холланд (84%).

В нижней части рейтинга оказались американцы Шон Брэди (47%), Нил Мэгни (39%) и Белал Мухаммад (26%).

Напомним, что Шавкат Рахмонов проведет свой следующий поединок 16 декабря на легендарной "T-mobile Arena" в Лас-Вегасе в рамках номерного турнира UFC 294. Соперником "Номада" станет американский боец Стивен "Вандербой" Томпсон.

Ранее Шавкат вошел в топ-5 рейтинга бойцов полусреднего дивизиона UFC. Его оппонент по следующему бою располагается на шестом месте.

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