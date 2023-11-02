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Шавкат Рахмонов возглавил рейтинг UFC по досрочным победам

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Шавкат Рахмонов, файтер
Шавкат Рахмонов. Фото: instagram/shavkatrakhmonov94

Казахстанский непобежденный боец ММА Шавкат Рахмонов стал лидером рейтинга полусредневесов по проценту досрочных побед, передает NUR.KZ со ссылкой на The People's MMA.

The People’s MMA на своем аккаунте в соцсети X представил рейтинг бойцов из топ-15 полусреднего веса UFC с наивысшим процентом досрочных побед. Возглавил рейтинг со 100-процентным показателем казахстанский файтер. Шавкат провел в UFC пять боев и во всех выиграл досрочно.

В топ-3 лучших финишеров также вошли бразилец Висенте Люке (86%) и американец Кевин Холланд (84%).

В нижней части рейтинга оказались американцы Шон Брэди (47%), Нил Мэгни (39%) и Белал Мухаммад (26%).

Напомним, что Шавкат Рахмонов проведет свой следующий поединок 16 декабря на легендарной "T-mobile Arena" в Лас-Вегасе в рамках номерного турнира UFC 294. Соперником "Номада" станет американский боец Стивен "Вандербой" Томпсон.

Ранее Шавкат вошел в топ-5 рейтинга бойцов полусреднего дивизиона UFC. Его оппонент по следующему бою располагается на шестом месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2043875-shavkat-rahmonov-vozglavil-reyting-ufc-po-dosrochnym-pobedam/

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