Шавкат Рахмонов провел спарринг с претендентом на чемпионский титул (видео)

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов продолжает подготовку к следующему бою в UFC и провел спарринг схватку с ямайским файтером Джейсоном Джексоном, передает NUR.KZ со ссылкой на Спорт Шредингера.

Рахмонов продолжает тренировочный лагерь перед своим следующим выходом в октагон UFC. На этот раз в сети появилось видео его спарринга с напарником по залу Джейсоном Джексоном.

«Вот такая поддержка у Шавката Рахмонова в США. Под аплодисменты Гилберта Бернса и других бойцов Kill Cliff Шавкат устроил минутку с ямайцем Джейсоном Джексоном, который 17 ноября проведет бой с чемпионом Bellator Ярославом Амасовым», — гласит подпись к видео в Instagram "Спорта Шредингера".

Напомним, что Шавкат Рахмонов проведет свой следующий поединок 16 декабря на легенадарной "T-mobile arena" в Лас-Вегасе в рамках номерного турнира UFC 294. Соперником "Номада" станет американский боец Стивен "Вандербой" Томпсон.

Ранее, Шавкат вошел в топ-5 рейтинга бойцов полусреднего дивизиона UFC. Его оппонент по следующему бою располагается на шестом месте.

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