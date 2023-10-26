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30 лет независимости Казахстана

Шавкат Рахмонов начал подготовку к следующему бою в UFC

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов отправился в США для того, чтобы начать тренировочный лагерь перед своим следующим поединком в UFC, об этом сообщила его сестра Сора, на своей странице в Instagram.

Свой следующий поединок Шавкат Рахмонов проведет 16 декабря в рамках турнира UFC 294 на «T-mobile» арена в Лас-Вегасе (США). Соперником казахстанца станет американский файтер Стивен "Вандербой" Томпсон. Для старта подготовки к этому бою "Номад" отправился в США. Его сестра Сора Рахмонова выложила совместное фото и пожелала удачи ему и членам его команды.

Шавкат и Сора Рахмоновы
Шавкат и Сора Рахмоновы. Фото: instagram.com / rakhmonova

Ранее, Шавкат Рахмонов вошел в топ-5 рейтинга бойцов полусреднего дивизиона UFC. Его оппонент по следующему бою располагается на шестом месте.

Мы подробно рассказывали о будущем сопернике Рахмонова Стивене "Вандербое" Томпсоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2042557-shavkat-rahmonov-nachal-podgotovku-k-sleduyuschemu-boyu-v-ufc/

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