"Очень жесткий парень": Белал Мухаммад высказался о Шавкате Рахмонове

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем дивизионе в UFC, высказался о казахстанце Шавкате Рахмонове, передает NUR.KZ.
Белал Мухаммад перед стартом турнира UFC 294 в Абу-Даби дал свою оценку форме и стилю казхастанского файтера Шавката Рахмонова.
«Он очень хорош. Он — финишер. Хорош везде — ударная техника, греплинг. Очень жесткий парень, который никогда не сдается. Это самые сложные соперники. И, я думаю, что я и он — лучшие бойцы дивизиона. Я рад любому вызову. Он самый опасный боец дивизиона? Исключая меня, думаю, что да», — заявляет Мухаммад журналистам.
Напомним, американский боец и казахстанец выступают в одной весовой категорией. Мухаммад занимает третью строчку, а Рахмонов располагается на шестом месте.
Свой следующий бой "Номад" проведет 16 декабря в Лас-Вегасе против Стивена "Вандербоя" Томпсона в рамках турнира UFC 296.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2042015-ochen-zhestkiy-paren-belal-muhammad-vyskazalsya-o-shavkate-rahmonove/