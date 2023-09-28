"Шавкат может стать чемпионом UFC": будущий соперник Рахмонова оценил его силу

Американский боец смешанных единоборств Стивен "Вандербой" Томпсон поделился своим мнением о возможности казахстанского файтера Шавката Рахмонова стать чемпионом полусреднего веса, передает Sports.kz.

"Я считаю, что Шавкат — этот тот парень, который в какой-то момент может стать чемпионом UFC в полусреднем весе. Он настолько хорош — непобежденный, имеет 100% показатель досрочных побед. А что может быть лучше, чтобы показать всему миру и UFC, что я заслуживаю титульного боя, чем выйти и сразиться с ним?" — заявил Томпсон.

Напомним, бой между Рахмоновым и Томпсоном пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе на T-mobile Arena.

Ранее, мы рассказывали о будущем сопернике казахстанца - Стивене "Вандербое" Томпсоне.

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