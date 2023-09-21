"Нет желания выходить с таким шалом, как Тони Фергюсон": Шавкат Рахмонов ответил на дерзкий вызов

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Шавкат Рахмонов в своих социальных сетях прокомментировал шуточный вызов от американского файтера Тони Фергюсона, передает NUR.KZ.

В прямом эфире на своей странице в Instagram Шавката спросили про вызов от Тони Фергюсона. Американский файтер идет на серии из шести поражений, причем последние три раза он проиграл досрочно.

"Если Фергюсон даже согласится и будет очень сильно хотеть этого боя - я не успею за неделю поехать туда и подраться с ним. Нет такого желания выходить с таким шалом. Наоборот - я хочу выходить с молодыми, сильными. Гастелум же мощный - не знаю, почему, отказался, что-то заднюю дал, испортил мне настроение. Даст бог, выступим. Насчет подготовки - сложно готовиться, не зная, кто твой следующий соперник", - заявил Рахмонов.

Ранее, казахстанскому файтеру бросил вызов другой эпатажный боец Джек Делла Маддалена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.