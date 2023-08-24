Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Куат Хамитов: Я очень зол на Шлеменко, хочу победить его досрочно

Опубликовано:

Боец Куат "Найман" Хамитов
Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov/

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов рассказал, что изначально хотел провести выставочный бой с легендой российского ММА Александром Шлеменко, передает Youtube-канал Ruslan Gumilev.

По словам "Наймана", Александр отказался и настоял на том, чтобы результат этого поединка попал в Sherdog (в официальный рекорд бойцов).

"Я предложил сделать выставочный бой, чтобы не портить друг другу рекорд. Потому что я рискую, поднимаюсь в весе, но Александр пошел в отказную. Это меня так разозлило, что я написал: "Он чего, ненормальный?! Дерется с легковесом и хочет еще рекорд?! Я очень зол, не хочу портить свой рекорд. Хочу выиграть у Шлеменко досрочно в первом-втором раунде", - заявил Хамитов.

Ожидается, что бой между Хамитовым и Шлеменко состоится в Москве 30 сентября, либо 7 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2033869-kuat-hamitov-ya-ochen-zol-na-shlemenko-hochu-pobedit-ego-dosrochno/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.