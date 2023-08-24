Куат Хамитов: Я очень зол на Шлеменко, хочу победить его досрочно

Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov/

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов рассказал, что изначально хотел провести выставочный бой с легендой российского ММА Александром Шлеменко, передает Youtube-канал Ruslan Gumilev.

По словам "Наймана", Александр отказался и настоял на том, чтобы результат этого поединка попал в Sherdog (в официальный рекорд бойцов).

"Я предложил сделать выставочный бой, чтобы не портить друг другу рекорд. Потому что я рискую, поднимаюсь в весе, но Александр пошел в отказную. Это меня так разозлило, что я написал: "Он чего, ненормальный?! Дерется с легковесом и хочет еще рекорд?! Я очень зол, не хочу портить свой рекорд. Хочу выиграть у Шлеменко досрочно в первом-втором раунде", - заявил Хамитов.

Ожидается, что бой между Хамитовым и Шлеменко состоится в Москве 30 сентября, либо 7 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2033869-kuat-hamitov-ya-ochen-zol-na-shlemenko-hochu-pobedit-ego-dosrochno/