Первая казахстанка в UFC Мария Агапова: Менеджер уже ищет мне бой

Мария Агапова. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Первая казахстанка в UFC (Ultimate Fighting Championship) Мария Агапова рассказала о своем скором возвращении в октагон, передает Instagram-аккаунт спортсменки.

По словам Марии, она оправилась от травмы и теперь готова вернуться в октагон. Менеджер уже начал искать ей соперницу.

"Честно сказать, я не знала, как я переживу эту реабилитацию, но я ее пережила. Я возвращаюсь в бизнес. Мой менеджер уже ищет мне бой", - написала в Instagram Агапова.

Напомним, что Мария Агапова в UFC провела пять боев, в которых одержала две победы и потерпела три поражения.

26-летняя файтерша из Казахстана не выходила в октагон с прошлого года из-за тяжелой травмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2032613-pervaya-kazahstanka-v-ufc-mariya-agapova-menedzher-uzhe-ischet-mne-boy/