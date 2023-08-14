UFC подобрал для Шавката Рахмонова нового соперника

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

UFC на своей официальной странице в Instagram предложил американскому бойцу Висенте Люке (22-9-1) новых соперников, в числе которых оказался казахстанец Шавкат Рахмонов, передает NUR.KZ.

В аккаунте мирового промоушена появилась подборка предполагаемых соперников для американского файтера по прозвищу "Бесшумный убийца".

"Кто следующий для Висенте Люке после UFC Vegas 78?" - обращается UFC к фанатам.

В состав ожидаемых оппонентов для Люке в октагоне помимо казахстанского бойца Шавката Рахмонова попали еще пять файтеров полусреднего веса: Леон Эдвардс, Камару Усман, Белал Мухаммад, Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс.

"Бесшумный убийца" в ночь с 12 на 13 августа в главном бое ивента в Лас-Вегасе судейским решением победил бразильца Рафаэля Дос Аньоса (32-15).

Что касается Шавката Рахмонова (17-0), то у казахстанца был запланирован бой на сентябрь, но его соперник Кевин Гастелум (18-8) получил повреждение и снялся с поединка.

Отметим, казахстанский файтер располагается на 6-й строчке в рейтинге полусреднего веса UFC, Люке же занимает 10-ю позицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2032406-ufc-podobral-dlya-shavkata-rahmonova-novogo-sopernika/