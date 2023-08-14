Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

UFC подобрал для Шавката Рахмонова нового соперника

Опубликовано:

Боец Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

UFC на своей официальной странице в Instagram предложил американскому бойцу Висенте Люке (22-9-1) новых соперников, в числе которых оказался казахстанец Шавкат Рахмонов, передает NUR.KZ.

В аккаунте мирового промоушена появилась подборка предполагаемых соперников для американского файтера по прозвищу "Бесшумный убийца".

"Кто следующий для Висенте Люке после UFC Vegas 78?" - обращается UFC к фанатам.

В состав ожидаемых оппонентов для Люке в октагоне помимо казахстанского бойца Шавката Рахмонова попали еще пять файтеров полусреднего веса: Леон Эдвардс, Камару Усман, Белал Мухаммад, Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс.

"Бесшумный убийца" в ночь с 12 на 13 августа в главном бое ивента в Лас-Вегасе судейским решением победил бразильца Рафаэля Дос Аньоса (32-15).

Что касается Шавката Рахмонова (17-0), то у казахстанца был запланирован бой на сентябрь, но его соперник Кевин Гастелум (18-8) получил повреждение и снялся с поединка.

Отметим, казахстанский файтер располагается на 6-й строчке в рейтинге полусреднего веса UFC, Люке же занимает 10-ю позицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2032406-ufc-podobral-dlya-shavkata-rahmonova-novogo-sopernika/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.