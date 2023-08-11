Азиз Разыев о дебюте Алмабаева в UFC: Этот бой стал одним из самых зрелищных в его карьере

Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Главный тренер бойцовской команды DAR Team Азиз Разыев прокомментировал победу казахстанца Асу Алмабаева над Оди Осборном на турнире UFC on ESPN 50, пишет Metaratings.ru.

По словам Азиза, Асу очень ярко дебютировал в сильнейшей лиге мира. Он назвал его бой против Осборна одним из самых зрелищных в его карьере.

"Асу преподнес большой подарок для всего Казахстана. В его карьере прошедший бой был одним из самых зрелищных. Это один из редких случаев, когда дебютант так ярко и досрочно заканчивает свой бой. В целом, технический, функциональный и волевой арсенал Асу достаточно богатый", – заявил Разыев.

Напомним, что на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США) Алмабаев победил Оди Осборна удушающим приемом во втором раунде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2032201-aziz-razyev-o-debyute-almabaeva-v-ufc-etot-boy-stal-odnim-iz-samyh-zrelischnyh-v-ego-karere/