Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Специалист ММА Генри Хоофт: Мне импонируют бойцы из Казахстана

Опубликовано:

Шавкат Рахмонов с флагом
Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Нидерландский специалист смешанных единоборств Генри Хоофт, который тренирует Шавката Рахмонова и Асу Алмабаева в Штатах, рассказал о своем отношении к казахстанским бойцам, передает Telegram-канал "Дядя Ваня".

По словам тренера и совладельца американского зала Kill Cliff FC, где в частности тренируются Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев, у казахстанских бойцов хорошая база и работа ног.

"Мне нравится, как ребята из Казахстана двигаются, импонирует их хорошая работа ног, отличные основы. Бойцы из РК слушают и учатся – и очень спокойны в бою.

Асу и Шавкат в состоянии претендовать на титулы – они обладают всеми необходимыми навыками и подходящим менталитетом. Но нужна еще и удача – а этому не натренируешь. Однако я вижу большое будущее у этих ребят, и у других казахстанских бойцов", - заявил Хоофт.

Напомним, что не так давно Асу Алмабаев успешно дебютировал в UFC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031741-spetsialist-mma-genri-hooft-mne-imponiruyut-boytsy-iz-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.