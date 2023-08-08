Специалист ММА Генри Хоофт: Мне импонируют бойцы из Казахстана

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Нидерландский специалист смешанных единоборств Генри Хоофт, который тренирует Шавката Рахмонова и Асу Алмабаева в Штатах, рассказал о своем отношении к казахстанским бойцам, передает Telegram-канал "Дядя Ваня".

По словам тренера и совладельца американского зала Kill Cliff FC, где в частности тренируются Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев, у казахстанских бойцов хорошая база и работа ног.

"Мне нравится, как ребята из Казахстана двигаются, импонирует их хорошая работа ног, отличные основы. Бойцы из РК слушают и учатся – и очень спокойны в бою.

Асу и Шавкат в состоянии претендовать на титулы – они обладают всеми необходимыми навыками и подходящим менталитетом. Но нужна еще и удача – а этому не натренируешь. Однако я вижу большое будущее у этих ребят, и у других казахстанских бойцов", - заявил Хоофт.

Напомним, что не так давно Асу Алмабаев успешно дебютировал в UFC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031741-spetsialist-mma-genri-hooft-mne-imponiruyut-boytsy-iz-kazahstana/