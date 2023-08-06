Асу Алмабаев: Я - новая звезда UFC

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев прокомментировал свой победный дебют в UFC, который состоялся в рамках турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), передает NUR.KZ.
После поединка с Оде Осборна казахстанец отметил, что является новой звездой промоушена.
"UFC, я - новая звезда. Новая звезда этого дивизиона. Зульфикар! Алга, Казахстан. Говорил, что я стану чемпионом в 2025 году? Если сказал, значит так и будет. Привет семье, друзьям. Рахмет",- сказал после боя Алмабаев.
Добавим, что Асу победил досрочно. Во втором раунде он провел удушающий прием - Осборн сдался.
Алмабаев продлил свою победную серию до 14 побед.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031409-asu-almabaev-ya-novaya-zvezda-ufc/