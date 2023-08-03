Асу Алмабаев: Интересно было бы увидеть бой Шавката Рахмонова с Колби Ковингтоном

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев прокомментировал сорванный поединок Шавката Рахмонова с Келвином Гастелумом, пишет Metaratings.ru.

По словам Асу, Шавкату стоит драться с теми, кто выше него в рейтинге. Казахстанский боец считает интересным бой Рахмонова с Ковингтоном.

"Шавкат уже находится в топ-6 и в паре шагов от пояса. Если хочешь драться за пояс, надо драться с теми, кто выше тебя. Но тут надо учитывать интерес UFC, менеджеров и народа, какой бой им интереснее. Мне было бы интересно, если бы Шавкат подрался с Колби Ковингтоном", - заявил Алмабаев.

Напомним, что не так давно Келвин Гастелум сломал нос и его сентябрьский поединок против Шавката Рахмонова был отменен. Сам Асу Алмабаев дебютирует в UFC на этих выходных боем против Оди Осборна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031179-asu-almabaev-interesno-bylo-by-uvidet-boy-shavkata-rahmonova-s-kolbi-kovingtonom/