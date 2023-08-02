Боец Асу Алмабаев прибыл в США на свой дебютный бой в UFC

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев прибыл в Нэшвилл (США), где проведет дебютный поединок в UFC (Ultimate Fighting Championship), передает NUR.KZ.

В социальных сетях Dar Team опубликовано видео тренировок Асу в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Именно в этом городе состоится дебют казахстанского бойца в сильнейшей лиге мира.

На турнире UFC on ESPN 50 Алмабаев проведет поединок против американца ямайского происхождения Оди Осборна.

Отметим, что 29-летний казахстанец провел в ММА 19 боев, в которых одержал 17 побед и потерпел два поражения. Последние несколько лет Асу Алмабаев выступал в арабской лиге Brave.

Ранее его соперник Оди Осборн заявил, что провел потрясающий тренировочный лагерь и готов зажечь 5 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031021-boets-asu-almabaev-pribyl-v-ssha-na-svoy-debyutnyy-boy-v-ufc/