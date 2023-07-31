Сергей Морозов о предстоящем дебюте Алмабаева в UFC: У него есть все шансы на победу

Сергей Морозов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов прокомментировал предстоящий дебютный бой Асу Алмабаева в UFC против Оди Осборна, передает legalbet.kz.

По словам Сергея, у Асу есть все шансы на победу.

"Асу желаю только победы. Все шансы у него есть победить. Знакомы мы с ним неплохо, не прям близко общаемся, но не скажу, что друг другу далекие или просто знакомые. Очень разносторонний пацан — и борьба, и ударка. Просто надо немножко поувереннее там, кураж свой поймать надо. Я знаю, о чем говорю. Так что желаю победы ему. У него все шансы на победу есть", — заявил Морозов.

Напомним, что поединок Асу Алмабаева против Оди Осборна состоится 5 августа на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвиле (штат Теннесси, США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030749-sergey-morozov-o-predstoyaschem-debyute-almabaeva-v-ufc-u-nego-est-vse-shansy-na-pobedu/