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Оди Осборн про предстоящий бой с Алмабаевым: Еще две недели, и я зажгу

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Боец Оди Осборн
Оди Осборн. Фото: Amy Kaplan/Icon Sportswire via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Оди Осборн рассказал о своем тренировочном лагере перед предстоящим боем с казахстанцем Асу Алмабаевым, передает NUR.KZ.

По словам Оди, тренировочный лагерь к предстоящему поединку проходит отлично.

"Это был потрясающий тренировочный лагерь. Еще две недели, и я зажгу", - написал в соцсетях Осборн, приложив к публикации видео из спортзала.

Бой в наилегчайшем весе между Оди Осборном и Асу Алмабаевым состоится 5 августа на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвиле (штат Теннесси, США).

Отметим, что для 29-летнего казахстанского бойца это будет дебютный поединок в сильнейшей лиге мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030334-odi-osborn-pro-predstoyaschiy-boy-s-almabaevym-esche-dve-nedeli-i-ya-zazhgu/

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