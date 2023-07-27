Первая казахстанка в UFC призналась, что не смотрит бои ММА

Мария Агапова. Фото: instagram.com/mma.mashka/

Первая казахстанка в UFC (Ultimate Fighting Championship) Мария Агапова рассказала, что не любит смотреть бои смешанных единоборств (ММА), передает Youtube-канал "Ушатайка".

По словам Марии, она не знакома с Шавкатом Рахмоновым и не смотрела его боев.

"Мы не знакомы с Шавкатом. Я не смотрю вообще бои, вижу только отрывки. Полностью поединки смотрю только своих друзей или соперниц. Я не люблю смотреть бои. Мне сейчас нельзя драться, поэтому мне тяжело смотреть поединки даже казахстанских бойцов", - сказала Агапова.

Напомним, что в UFC Мария Агапова провела пять боев, в которых одержала две победы и потерпела три поражения. Ранее она пожаловалась на дорогую жизнь в Штатах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2030288-pervaya-kazahstanka-v-ufc-mariya-agapova-priznalas-chto-ne-smotrit-boi-mma/