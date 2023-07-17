Боец Азат Максум после успешного дебюта в UFC бросил вызов обидчику Жумагулова

Азат Максум. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум после успешного дебюта в UFC бросил вызов американцу Джошуа Нэму, который в последнем бою победил Жалгаса Жумагулова, передает NUR.KZ.

После победы над американцем Тайсоном Нэмом Азат заявил о намерении провести бой с Джошуа Ваном.

"Хочу вернуться в октагон как можно скорее. Думаю, три-четыре месяца мне хватит. Если говорить о сопернике, то мне был бы интересен бой с Джошуа Ваном. Хочу отомстить за Жумагулова. Для меня это будет хороший поединок", - заявил Максум на пресс-конференции UFC.

Напомним, что на турнире UFC On ESPN 49 Азат Максум победил раздельным решением судей Тайсона Нэма. Тем самым казахстанский боец продлил свою победную серию до 17 боев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2028976-boets-azat-maksum-posle-uspeshnogo-debyuta-v-ufc-brosil-vyzov-obidchiku-zhumagulova/