Азат Максум с победы дебютировал в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум одержал победу на турнире UFC on ESPN 49, который состоялся в городе Лас-Вегас (Невада, США), передает NUR.KZ.
Поединок с американцем Тайсоном Нэмом прошел в лимите наилегчайшего веса. Бой продлился все три раунда. Максум сумел выиграть раздельным решением судей. Счет составил 29:28, 28:29, 29:28.
Таким образом, Максум одержал 17-ю победу в качестве профессионального бойца. При этом казахстанец не потерпел пока ни одного поражения. Он становился чемпионом лиги Octagon.
Поединок с Нэмом стал для Азата Максума дебютным в сильнейшей лиге мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2028809-azat-maksum-s-pobedy-debyutiroval-v-ufc/