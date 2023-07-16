Азат Максум с победы дебютировал в UFC

Азат Максум. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум одержал победу на турнире UFC on ESPN 49, который состоялся в городе Лас-Вегас (Невада, США), передает NUR.KZ.

Поединок с американцем Тайсоном Нэмом прошел в лимите наилегчайшего веса. Бой продлился все три раунда. Максум сумел выиграть раздельным решением судей. Счет составил 29:28, 28:29, 29:28.

Таким образом, Максум одержал 17-ю победу в качестве профессионального бойца. При этом казахстанец не потерпел пока ни одного поражения. Он становился чемпионом лиги Octagon.

Поединок с Нэмом стал для Азата Максума дебютным в сильнейшей лиге мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2028809-azat-maksum-s-pobedy-debyutiroval-v-ufc/