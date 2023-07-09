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Итоги турнира UFC 290: Волкановски защитил титул, в наилегчайшем весе новый чемпион

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Боец Александр Волкановски
Александр Волкановски. Фото: Steve Marcus/Getty Images

В городе Лас-Вегас (штат Невада, США) прошел 290-й номерной турнир американского промоушна UFC, в рамках которого состоялись два титульных поединка, передает NUR.KZ.

Так, в главном бою вечера чемпион в полулегком весе австралиец Александр Волкановски успешно защитил титул, победив обладателя "временного" пояса мексиканца Яира Родригеса техническим нокаутом в третьем раунде.

В со-главном поединке мексиканец Брэндон Морено уступил титул UFC в наилегчайшем дивизионе бразильцу Алешандре Пантоже, проиграв ему раздельным решением судей.

Представляем вашему вниманию результаты турнира UFC 290:

Александр Волкановски победил Яира Родригеса техническим нокаутом в 3-м раунде

Алешандре Пантожа победил Брэндона Морено раздельным решением судей

Дрикус дю Плесси победил Роберта Уиттакера техническим нокаутом во 2-м раунде

Дэн Хукер победил Джалина Тернера раздельным решением судей

Бо Никал победил Валентина Вудберна техническим нокаутом в 1-м раунде

Робби Лоулер победил Нико Прайса нокаутом в 1-м раунде

Тацуро Таира победил Эдгара Чайреза единогласным решением судей

Дениз Гомес победила Язмин Хауреги техническим нокаутом в 1-м раунде

Алонзо Менифилд победил Джимми Крута сабмишном (гильотина) во 2-м раунде

Витор Петрино победил Марцина Прахнё сабмишном (ручной треугольник) в 3-м раунде

Камерон Саайман победил Терренса Митчелла техническим нокаутом в 1-м раунде

Хесус Агилар победил Шеннона Росса нокаутом в 1-м раунде

Эстебан Рибович победил Камуэлу Кирк единогласным решением судей

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2027943-itogi-turnira-ufc-290-volkanovski-zaschitil-titul-v-nailegchayshem-vese-novyy-chempion/

Автор: Кайсар Окасов
Итоги турнира UFC 290: Волкановски защитил титул, в наилегчайшем весе новый чемпион

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