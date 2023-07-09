Волкановски досрочно победил Родригеса на турнире UFC 290

Александр Волкановски. Фото: Hans Gutknecht/Digital First Media/Los Angeles Daily News via Getty Images

Австралийский боец MMA Александр Волкановски одержал досрочную победу над мексиканцем Яиром Родригесом в главном бою турнира UFC 290 в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

Бой состоялся в лимите полулегкого веса. Волкановски защищал титул чемпиона UFC.

Стартовые два раунда уверенном забрал чемпион. Он здорово работал в партере. Волкановкси владел преимуществом, доминировал в октагоне.

Закончилось все в третьем раунде. В одном из эпизодов австралиец потряс своего оппонента и принялся развивать момент. Он нанес серию тяжелых ударов - Родригес не отвечал на "выстрелы".

Таким образом, Волкановски одержал победу в поединке и в пятый раз защитил титул.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2027926-volkanovski-dosrochno-pobedil-rodrigesa-na-turnire-ufc-290/