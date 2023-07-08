Официально объявлен следующий бой Джона Джонса в UFC

Джон Джонс. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс следующий свой поединок проведет против бывшего обладателя титула Стипе Миочича, передает пресс-служба американской организации.

Поединок между двумя топовыми тяжеловесами состоится 11 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Этот бой возглавит турнир UFC 295.

Напомним, что последний свой поединок Джон Джонс провел в марте текущего года, победив удушающим приемом француза Сирила Гана. На кону стоял вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Тогда как Стипе Миочич не выходил в октагон с марта 2021 года, когда в титульном бою проиграл нокаутом камерунцу Фрэнсису Нганну. С тех пор американский боец хорватского происхождения не выступал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2027891-ofitsialno-obyavlen-sleduyuschiy-boy-dzhona-dzhonsa-v-ufc/