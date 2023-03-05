Джонс досрочно победил Гана и завоевал титул чемпиона UFC

Джон Джонс. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец Джон Джонс досрочно победил Сирила Гана из Франции в главном поединке турнира UFC 285, который состоялся в Лас-Вегасе (Невада, США), передает NUR.KZ.

Все произошло быстро. Уже в начале первого раунда Джонсу удалось одержать досрочную победу. Он провел удушающий прием "гильотина" - фанцуз сдался.

Таким образом, Джон Джонс стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Данный титул был вакантным.

Американец впервые выступил в данной весовой категории. Также для него бой против Гана стал первым за последние три года.

Напомним, что также на данном турнире выступил казахстанец Шавкат Рахмонов. Он одержал досрочную победу над американцем Джеффом Нилом. В третьем раунде оппонент сдался во время проведения Шавкатом удушающего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011788-dzhons-dosrochno-pobedil-gana-i-zavoeval-titul-chempiona-ufc/