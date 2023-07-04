Боец Дамир Исмагулов упал в рейтинге UFC

Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец ММА казахского происхождения Дамир Исмагулов ухудшил свое положение в обновленном рейтинге UFC после поражения от американца Гранта Доусона, передает NUR.KZ.

Дамир в списке лучших легковесов потерял две строчки и расположился на 14-м месте. Грант Доусон после победы над Исмагуловым поднялся на пять позиций и замкнул ТОП-10.

Напомним, что чемпионом в этом дивизионе является россиянин Ислам Махачев. На первое строчке находится бразилец Чарльз Оливейра. Далее расположились американцы Дастин Порье и Джастин Гэтжи.

Отметим, что в рейтинге UFC среди казахстанцев присутствует лишь один боец - Шавкат Рахмонов. Он занимает шестое место в списке лучших полусредневесов мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2027529-boets-damir-ismagulov-upal-v-reytinge-ufc/