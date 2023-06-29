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Президент UFC о бое Рахмонов - Гастелум: Самый тяжелый тест в карьере Шавката

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Президент UFC Дэйна Уайт и боец Шавкат Рахмонов
Дэйна Уайт и Шавкат Рахмонов. Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94/

Президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дэйна Уайт высказался о поединке между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Келвином Гастелумом, передает NUR.KZ.

По словам главы американского промоушена, это самый тяжелый тест в карьере казахстанского бойца.

"Какой крутой бой! У Рахмонова 17-0 и 100 процентов финишей. Он встретится с Гастелумом — одним из самых устрашающих и опасных бойцов за всю историю UFC. Келвин возвращается в полусредний вес. Это будет самый тяжелый тест в карьере Шавката!", - заявил Уайт на своей странице в Instagram.

Напомним, что сегодня стало известно о бое Шавката Рахмонова против Келвина Гастелума. Поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2026769-prezident-ufc-o-boe-rahmonov-gastelum-samyy-tyazhelyy-test-v-karere-shavkata/

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