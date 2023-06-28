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"Три сгонки веса за 30 дней": в команде Жумагулова назвали причины поражения в последнем бою

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Жалгас Жумагулов
Жалгас Жумагулов. Фото: Chris Unger / Contributor / Getty Images

Тренер казахстанского бойца наилегчайшего дивизиона UFC Жалгаса Жумагулова Денис Милованов прокомментировал поражение своего подопечного в поединке против Джошуа Вана, передает Instagram-аккаунт Дениса Милованова.

По словам тренера Жумагулова, основными причинами поражения стали длительный подготовительный процесс и частая смена противников.

"Никаких оправданий в этом бою не ищем, проиграли с минимальной разницей. Сложно сейчас понять истинную причину поражения, предпосылок очень много. Это и длинный подготовительный лагерь больше чем 5,5 месяцев. Это смена противников их общее количество составило пять. Это и три сгонки веса за последние 30 дней.

Плюс, стало беспокоить плечо за пару недель до боя, что практически исключило возможность применять борьбу в этом бою. С связи с этим второй и третий раунд пришлось работать исключительно в стойке», - написал Денис Милованов.

Напомним, что на прошлой неделе Жалгас Жумагулов потерпел очередное поражение в UFC, проиграв американцу Джошуа Вану раздельным решением судей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2026706-tri-sgonki-vesa-za-30-dney-v-komande-zhumagulova-nazvali-prichiny-porazheniya-v-poslednem-boyu/

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