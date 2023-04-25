Азат Максум. Фото: instagram.com/aza.maksum/

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум подписал контракт на дебютный бой в UFC (Ultimate Fighting Championpship), пишет пресс-служба Underdog Management.

"Азат подписал контракт на бой в UFC. Скоро объявим дату и соперника", - говорится в заявлении.

27-летний Азат Максум идет в ММА без поражений. В его активе 16 побед, из них 12 он выиграл досрочно. Также он является чемпионом лиги Octagon в наилегчайшем весе.

Напомним, что ранее стало известно о подписании Азата в UFC (Ultimate Fighting Championship). Также перед этим ростер сильнейшей лиги мира пополнил казахстанец Асу Алмабаев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2018173-azat-maksum-podpisal-kontrakt-na-debyutnyy-boy-v-ufc/