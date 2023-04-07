Боец Азат Максум подписал контракт с UFC

Азат Максум. Фото: instagram.com/aza.maksum/

Еще один казахстанский боец MMA подписал контракт с мировым промоушеном UFC (Ultimate Fighting Championship). Им стал непобежденный чемпион лиги OCTAGON Азат Максум, передает NUR.KZ.

Соответствующее заявление лига сделала на своей странице в Instagram.

"Впервые в истории, лига, основанная в Казахстане, открыла путь в лучший промоушен мира.

Непобежденный Азат Максум провел в лиге OCTAGON восемь безупречных поединков, став чемпионом лиги, и одним из лучших проспектов в мире ММА в своей весовой категории.

Мы гордимся подписанием Максума в UFC. Азат - яркий пример возможностей, которые открывает для бойцов лига OCTAGON",- говорится в сообщении.

27-летний Максум провел 16 поединков. В каждом из них он одержал победу.

Добавим, что ранее казахстанский файтер Асу Алмабаев также перешел в UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2015876-boets-azat-maksum-podpisal-kontrakt-s-ufc/