"Спрашивал про наши пожелания": Шавкат Рахмонов рассказал о встрече с президентом UFC

Дэйна Уайт и Шавкат Рахмонов. Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94/

Непобежденный казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов рассказал о встрече с президентом UFC Дэйна Уайтом в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает корреспондент NUR.KZ.

По словам казахстанского бойца, они должны были улететь домой сразу после турнира UFC 285, но по просьбе главы UFC остались в Вегасе на пару дней.

"Мы должны были улететь домой сразу после боя с Джеффом Нилом, но из-за встречи с Дэйна Уайтом остались в Лас-Вегасе на пару дней. Побывали у него в гостях, он нам рассказал про свое видение и спрашивал про наши пожелания. Также поговорили с ним о подписании наших бойцов Асу Алмабаева и моей сестренки Соры Рахмоновой. Думаю, до конца года вы их увидите в UFC", - заявил Шавкат Рахмонов.

Напомним, что на турнире UFC 285 Шавкат Рахмонов победил досрочно американца Джеффа Нила. Эта победа стала для казахстанца 17-й в ММА и пятой - в UFC. Причем все бои он завершил досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2013222-sprashival-pro-nashi-pozhelaniya-shavkat-rahmonov-rasskazal-o-vstreche-s-prezidentom-ufc/