Шавкат Рахмонов назвал лучшего бойца всех времен

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов считает действующего чемпиона организации в тяжелом весе американца Джона Джонса лучшим бойцом всех времен, передает корреспондент NUR.KZ.

Также в тройку лучших казахстанский боец включил легендарного бразильца Андерсона Сильву и американца Деметриуса Джонсона.

"Мой ТОП-5 всех времен? На первое место поставил бы Джона Джонса. Следом идет Андерсон Сильва. Есть Деметриус Джонсон, который долгое время правил в своем дивизионе. Далее расположил бы Хабиба Нурмагомедова и Джорджа Сен-Пьера. Также в свое время был хорош Федор Емельяненко. Можно сказать, он был моим кумиром", - заявил Рахмонов.

Напомним, что не так давно Джон Джонс успешно вернулся в октагон после длительного отсутствия, завоевав чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2013215-shavkat-rahmonov-nazval-luchshego-boytsa-vseh-vremen/